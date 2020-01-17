Чиновники "продавали" должность начальника колонии за $20 тысяч - СБУ

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины задержали двух злоумышленников, которые “торговали” руководящими должностями в пенитенциарной системе.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

“Оперативники СБУ установили, что бывший сотрудник системы Государственной уголовно-исполнительной службы вместе с сообщником предлагали потенциальным кандидатам за деньги обеспечение назначения на должности, в том числе начальника колонии в одной из областей Украины за 20 тысяч долларов США. «Клиентов» на повышение злоумышленники подыскивали среди действующих руководителей среднего звена пенитенциарной системы. Фигуранты дела ссылались на связи в Министерстве юстиции Украины. По информации СБ Украины, один из злоумышленников действительно имеет близкие связи с одним из высокопоставленных чиновников Минюста. Информацию о возможной причастности чиновника к сделке проверяет досудебное следствие. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в кафе в центре Киева во время получения всей суммы неправомерной выгоды”, – говорится в сообщении.

Сейчас фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно с СВ Подольского УП ГУНП в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.