Microsoft будет показывать рекламу в классическом приложении на Windows 10

Компания Microsoft не только пытается сделать свою десктопную операционную систему удобнее и функциональнее, но и стремится заработать на этом. В очередном обновлении одной из старейших программ платформы появилась реклама.

Об этом сообщает Mspoweruser.

На этот раз “руки” Microsoft добрались до штатного текстового редактора WordPad. Впервые эту программу представили еще с выходом Windows 95 в начале 90-х. Отныне, непосредственно под панелью инструментов, в программе будет выводиться рекламное оповещение.

Компания выбрала агрессивную политику рекламирования собственного офисного пакета Office 365, предлагая пользователям опробовать Excel, Powerpoint или Word, входящие в его состав. Похоже, что таким образом компания пытается монетизировать операционную систему.

Представители Microsoft пока ситуацию не комментировали. Попытка убрать рекламу нажатием на крестик приводит лишь к временному закрытию баннера, после чего он появляется снова.