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Гончарук рассказал, кому еще будут предоставлять "инвестиционных нянь"

Гончарук рассказал, кому еще будут предоставлять "инвестиционных нянь"

Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров (“инвестиционных нянь”) не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более 100 миллионов долларов, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, и большим украинским инвесторам.

Об этом заявил премьер Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе.

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“Investment nanny – это не потому, что мы думаем, что с нашими инвесторами нужно нянчиться. Это потому, что мы хотим, чтобы инвестор чувствовал себя важным, чувствовал заботу со стороны государства уже сейчас. Это касается не только тех инвесторов, которые придут. Это касается и того бизнеса, который уже сейчас работает в Украине”, – рассказал премьер.

По его словам, идея “инвестиционных нянь” предусматривает, что с крупными инвесторами государство будет развивать индивидуальный подход, чтобы облегчить им процесс инвестиций.

По материалам Економічна Правда
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