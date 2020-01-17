Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивку

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Украину наводнили поддельные гривны. Речь идет о фальшивках номиналом 200 гривен образца 2007 года высокого качества. Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет buhgalter911.
“Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли”, — подчеркивается в документе.
Как отметили в НБУ, на 200-гривневых купюрах, которые печатали под серию 2007 года, указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специальной защищенной. По всей ее площади просматривается водяной знак в виде темных и светлых букв “S”.
По состоянию на 14 января 2020 года подделки изъяты с 17 разными серийными номерами:
ББ 3999969; ББ 9660933; ББ 9953999; БТ 5509969; БТ 6006653; БТ 6699969; БТ 6935055; БТ 6935003; БТ 9369653; ТБ 0333535; ТБ 3630933; ТБ 5063995; ТБ 6955993; ТБ 9053935; ТТ 6003969; ТТ 9909363; ТТ 9909366.
Фальшивомонетчики повторили ряд защитных элементов, таких как водяной знак и защитную ленту, погруженную в толщу бумаги. Цвета при ультрафиолете были очень приближенные к оригиналу. На купюрах также обнаружена имитация защитных волокон, которые просматриваются при дневном свете.
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