Межбанк: большой спрос будет "давить" на курс

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Четверг будет очень напряженным днем на валютном рынке. Рост котировок последних дней порядком “пугает” покупателей валюты и “радует” непосредственных продавцов и спекулянтов. При этом мнение общества разделилось. Одни видят очередную “зраду” и кричат о предстоящем новом скачке цен в стране за счет роста курса, другие с таким же убеждением рассказывают о том, что это спасет местных экспортеров и увеличит поступления в бюджет. Как всегда и у тех, и у других во всем “виноваты” Нацбанк, злые спекулянты, враги Украины и периодически нерезиденты, коварно зарабатывающие на наших долгах.
Хотелось бы напомнить всем спорящим, что курс – есть только один из инструментов по управлению экономическими процессами в стране. И всегда основой любой развитой экономики является собственная конкурентная на мировом рынке промышленность и другие отрасли, которые создают высокий уровень добавочной стоимости, а не только поставляют сырье с фактически самым низким уровнем переработки.
Это важно помнить и НБУ, когда он слишком фокусируется только на формальном уровне инфляции в стране и “забывает” об основной функции любого центрального банка страны – стимулировании национальной экономики и в конечном итоге создании комфортных с финансовой точки зрения условий работы для ее граждан, а не только спекулянтов, специализирующихся на скачках курса и игре на долговых ценных бумагах страны.
Вернемся к ситуации на валютном рынке в этот четверг.
Сегодня основными факторами, влияющими на поведение рынка, будут:
1) Значительный рост клиентского спроса на валюту при активной игре “на повышение” экспортеров и спекулянтов. Это продолжает психологически “давить” на курс и работает против гривны. Импортеры начинают скупаться валютой на опасениях ее дальнейшего роста, что только раззадоривает спекулянтов в их раскачке котировок;
2) Продолжение периода получения возмещений НДС экспортерами. Суммы гривны, которые еще должно вернуть государство экспортерам, значительны (по разным расчетам еще до 4,5-7,8 млрд гривен до конца месяца как минимум) и перспектива их поступлений делает экспортеров не очень сговорчивыми по курсу при продаже валютной выручки. А спекулятивные раскачки котировок ими только поддерживаются;
3) Наличный рынок. Пока обменники только подстраиваются под происходящий рост курса на межбанке, повышают свои ценники, но являются заложниками ситуации. Предложение наличной валюты достаточно большое , а ажиотажа по ее скупке населением – не наблюдается. Но если рост котировок на торгах усилится – наличный рынок начнет работать на опережение и сам станет активным игроком в части роста курса на всех сегментах валютного рынка;
4) Ликвидность банковской системы и действия НБУ. Корсчета банков снизились на утро четверга на 7,1 млрд гривен – до 55,5 млрд. Падение ликвидности в основном было связано с перечислениями банков и клиентов за купленные ранее ОВГЗ на счета Министерства финансов. Но уменьшение “гривневого навеса” всегда психологически позитивно влияет на рынок в части укрепления нацвалюты.
НБУ сейчас даже начал продавать валюту, чтобы сбить вчерашний ажиотаж по покупке доллара на межбанке. Этим он сглаживает курсовые колебания, но и о себе не забывает. Ведь если еще не так давно он скупал доллар в пределах 23-23,50 гривен, то например вчера он продавал его по 24,45-24,50. Нацбанку и сегодня придется активно мониторить межбанк и при необходимости даже поприсутствовать на рынке в виде новых интервенций, если он не хочет продолжения вчерашних валютных ралли.
Мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах $200-220 млн при совершении до 500-540 сделок с достаточно широким коридором по доллару в пределах 24,30-24,65 гривен.
Ключевым фактором, влияющим на рынок, будут выходы/невыходы НБУ на торги с интервенциями и его ценники по этим сделкам.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,41 / 24,45
евро – 27,03 / 27,07
российский рубль – 0,3938 / 0,3946
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