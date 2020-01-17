Чиновники рассказали, как и когда будут строить Большую кольцевую дорогу вокруг Киева

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Киевская областная государственная администрация начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги.
Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.
Сообщается, что в середине января состоялось совещание по вопросу активизации и путей реализации проекта Большой кольцевой.
“БКАД – это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы”, – заявил Чернышов.
“За счет скоростного и комфортного объездного маршрута дороги столицы будут разгружены от транзитного транспорта. А это означает повышение безопасности дорожного движения в городе и улучшение экологии из-за уменьшения выбросов в атмосферу”, – отметил Чернышов.
О возможных сроках начала работ и реализации такого проекта пресс-служба КОГА не сообщает.
“Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого проекта обеспечит создание до 30 тысяч рабочих мест на период строительства БКАД и развитие придорожной инфраструктуры”, – сообщил Андрей Лесовик, заместитель главы КОГА.
Отмечается, что строительство БКАД положительно повлияет на сохранение улично-дорожной сети Киева, не рассчитанной на значительные весовые нагрузки и нуждается в значительных финансовых затратах на ее восстановление.
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