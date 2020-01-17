Чиновники рассказали, как и когда будут строить Большую кольцевую дорогу вокруг Киева

Киевская областная государственная администрация начала работу над поиском путей реализации проекта Большой кольцевой автомобильной дороги.

Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов.

Сообщается, что в середине января состоялось совещание по вопросу активизации и путей реализации проекта Большой кольцевой.

“БКАД – это приоритет в развитии инфраструктуры не городского и даже не регионального, а национального уровня. Принятие на государственном уровне решений о передаче и изъятии земельных участков в собственность под строительство БКАД ускорит все связанные с этим проектом процессы”, – заявил Чернышов.

“За счет скоростного и комфортного объездного маршрута дороги столицы будут разгружены от транзитного транспорта. А это означает повышение безопасности дорожного движения в городе и улучшение экологии из-за уменьшения выбросов в атмосферу”, – отметил Чернышов.

О возможных сроках начала работ и реализации такого проекта пресс-служба КОГА не сообщает.

“Благодаря БКАД будет упрощено сообщение в пригородной зоне Киева. Это особенно актуально для районных центров, через которые будет проходить трасса. Реализация этого проекта обеспечит создание до 30 тысяч рабочих мест на период строительства БКАД и развитие придорожной инфраструктуры”, – сообщил Андрей Лесовик, заместитель главы КОГА.

Отмечается, что строительство БКАД положительно повлияет на сохранение улично-дорожной сети Киева, не рассчитанной на значительные весовые нагрузки и нуждается в значительных финансовых затратах на ее восстановление.