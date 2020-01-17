Правительство готовит на весну пакет законопроектов по упрощению налогов - Гончарук

Правительство готовит на весну пакет законопроектов по упрощению налогового законодательства.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в ходе Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

“Весной мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но сейчас рано об этом говорить. Эту архитектуру мы будем презентовать позже”, – сказал Гончарук.

По его словам, власти необходимо продолжать валютную либерализацию, так как валютные границы для капитала – это плохо. Конечно, добавил премьер, Украине также необходимо упростить условия трудоустройства. “Потому что в Украине сейчас, я так шучу, разойтись проще, чем уволить человека с работы, а это диспропорция, которая имеет место быть”, – сказал он.

Глава правительства добавил, что в Украине нужно выстроить такую ​​систему, где люди смогут самостоятельно договариваться между собой, без принуждения государства. “Мы к этому постепенно идем. Так же мы сохраняем курс на евроинтеграцию. Мы будем максимально стремиться синхронизировать наши правила, наши регуляции с европейскими коллегами”, – заверил он.

Как сообщал Укринформ, 22 и 23 января глава правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Давосе, Швейцария. Там он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.