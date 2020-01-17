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Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Гончарук заявил, что выпуск еврооблигаций поможет Украине экономить 2 млн грн ежедневно

Выпуск Украиной новых 10-летних еврооблигаций позволит экономить для государственного бюджета 2 млн гривен в день.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в предыдущие годы страна накопила множество долгов по высоким процентам.

“Обслуживание госдолга – это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства”, – написал премьер.

Гончарук отметил, что в прошлом году процентные ставки на внешние заимствования Украины составили примерно 6,75% в год.

“Сегодня мы заимствуем 1,25 млрд евро под 4,375% годовых. Фактически благодаря этому эффективному решению мы экономим для бюджета 2 млн грн в день. А эти деньги будут направлены на программы социально-экономического развития”, – подчеркнул он.

По материалам РБК-Украина
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