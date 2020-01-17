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АРМА вывела в Ощадбанк 250 млн грн из банка Порошенко

АРМА вывела в Ощадбанк 250 млн грн из банка Порошенко

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), получило арестованные судом 247 млн ​​грн на счетах МИБ.

Арестованные денежные средства в размере 247,38 млн грн размещены на депозитном счете АРМА в государственном Ощадбанке, сообщает госучреждение.

«В случае принятия судебного решения о конфискации указанных активов, накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет», – отмечают в АРМА.

Таким образом, депозитный портфель АРМА увеличился более чем 1,5 раза и теперь составляет более 620 млн грн в гривневом эквиваленте.

Напомним, что судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн ​​грн, принадлежавшие ПАО «Всеукраинский Банк Развития» и находившиеся на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк».

Указанные деньги были арестованы по уголовному делу об отмывании средств должностными лицами ВБР, связанными с окружением беглого президента Виктора Януковича.

16 января Печерский суд Киева своим решением передал арестованные активы в управление АРМА.

Поэтому 17 января 2020 года Офис генпрокурора обратился к АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн ​​грн и их передаче в управление агентства.

Также изучается законность нахождения средств ВБР на счетах МИБ и устанавливаются лица, причастные к этому решению.

По материалам Финансовый клуб
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