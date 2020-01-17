Телеграм-каналы о финансах и бизнесе с небудничным контентом

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Найти необходимую информацию непросто. Это часто требует значительных усилий. Особенно на темы незаурядные и специфические, такие как коммерческая недвижимость, например.
Поэтому собрали для вас 5 телеграм-каналов с различным, но полезным и часто эксклюзивным контентом на темы финансов и бизнеса.
🤑 @ukr_businessman – все о бизнесе: полезные советы, необходимая литература, интересные факты и истории из мира бизнеса, мотивация и вдохновение для достижения вашей цели.
🏬 @kievstreetretail – авторский канал Евгения Данилюка. Он не зря 13 лет занимается коммерческой недвижимостью. Поэтому если вам нужно найти или продать помещение для бизнеса, обращайтесь сюда.
🤖 @iplanua — Save. Invest. Enjoy. Так написано о канале в описании. Лучше и не скажешь. Полезный канал об инвестициях.
🤩 @dtkt_ua – must-read для бухгалтеров. Что тут еще добавить?
💣 @Minfin_com_ua – канал известного сайта о финансах и инвестициях. Горячая аналитика, много эксклюзива и авторских исследований вам гарантированы.
А если вас интересует тема личных финансов и полезных сервисов, помогающих экономить – подписывайтесь на наш канал @Finance_ukr. Там мы собираем только стоящие внимания события, новости и факты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5803 9
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 9265 8
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4659 8
В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата МикитасемВчера, 12:25 - 1832 7
Украинские компании потребовали ввести пошлины на российское топливоВчера, 11:45 - 902 7
Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%Вчера, 15:15 - 9265 8
Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривныВчера, 11:15 - 7427 3
"Воля" меняет тарифы с 1 февраляВчера, 11:10 - 5803 9
Когда полицейский может забрать авто на штрафплощадкуВчера, 13:00 - 5327 1
Как может повлиять на депозиты снижение учетной ставки - мнение банкираВчера, 11:51 - 4659 8
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Вчера, 17:10 - 199
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2622
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1511
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1373 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2261