Телеграм-каналы о финансах и бизнесе с небудничным контентом

Найти необходимую информацию непросто. Это часто требует значительных усилий. Особенно на темы незаурядные и специфические, такие как коммерческая недвижимость, например.

Поэтому собрали для вас 5 телеграм-каналов с различным, но полезным и часто эксклюзивным контентом на темы финансов и бизнеса.

🤑 @ukr_businessman – все о бизнесе: полезные советы, необходимая литература, интересные факты и истории из мира бизнеса, мотивация и вдохновение для достижения вашей цели.

🏬 @kievstreetretail – авторский канал Евгения Данилюка. Он не зря 13 лет занимается коммерческой недвижимостью. Поэтому если вам нужно найти или продать помещение для бизнеса, обращайтесь сюда.

🤖 @iplanua — Save. Invest. Enjoy. Так написано о канале в описании. Лучше и не скажешь. Полезный канал об инвестициях.

🤩 @dtkt_ua – must-read для бухгалтеров. Что тут еще добавить?

💣 @Minfin_com_ua – канал известного сайта о финансах и инвестициях. Горячая аналитика, много эксклюзива и авторских исследований вам гарантированы.

А если вас интересует тема личных финансов и полезных сервисов, помогающих экономить – подписывайтесь на наш канал @Finance_ukr . Там мы собираем только стоящие внимания события, новости и факты.