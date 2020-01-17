Минрегион подготовил изменения для должников предприятий тепло- и водоснабжения

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Министерство развития общин и территорий Украины презентовало свое видение выведения из финансового кризиса предприятий тепло- и водоснабжения и водоотведения.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сколько задолжали (по состоянию на начало отопительного сезона 2019/2020):
“Ни государство, ни органы местного самоуправления не имеют источников погашения таких долгов”, — отмечает министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.
Поэтому Минрегион подготовил законодательные изменения, направленные, в частности, на:
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