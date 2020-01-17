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Минрегион подготовил изменения для должников предприятий тепло- и водоснабжения

Минрегион подготовил изменения для должников предприятий тепло- и водоснабжения

Министерство развития общин и территорий Украины презентовало свое видение выведения из финансового кризиса предприятий тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сколько задолжали (по состоянию на начало отопительного сезона 2019/2020):

  • задолженность предприятий ТКЭ [теплокоммунэнерго. – Ред.] за потребленный природный газ – 26 млрд гривен;
  • объем штрафных санкций перед предприятиями газовой отрасли – 9,8 млрд гривен;
  • задолженность предприятий ВКХ [водопроводно-канализационного хозяйства. – Ред.] за потребленную электрическую энергию – 5,7 млрд грн;

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  • долги населения за услуги теплоснабжения – 14,8 млрд грн;
  • долги населения за услуги по водоснабжению и водоотведению – 4,1 млрд грн.

“Ни государство, ни органы местного самоуправления не имеют источников погашения таких долгов”, — отмечает министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Поэтому Минрегион подготовил законодательные изменения, направленные, в частности, на:

  • продление срока реструктуризации кредиторской задолженности предприятий с 01.01.2016 г. по состоянию на 01.05.2020 г. (согласно Закону Украины №1730);
  • внедрение механизма реструктуризации задолженности населения за потребленные коммунальные услуги и определение их условий;

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  • определение источников компенсации убытков предприятий отрасли, что обусловлено, прежде всего, неэффективной тарифной политикой предыдущих лет;
  • передачу полномочий по регулированию деятельности предприятий тепло-, водоснабжения и водоотведения (лицензирования и установления тарифов) от НКРЭКУ местным органам власти.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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