Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге демократии The Economist (инфографика)

Украина заняла 78 место в «Индексе демократии» от издания The Economist, поднявшись на 6 позиций в сравнении с 2018 годом.

Наша страна набрала 5,9 из 10 возможных баллов и сохранила статус «гибридной демократии». Этот показатель оказался на 0,2 выше, чем в прошлом году.

Меньше всего было набрано балов в категории функционирование правительства. Этот показатель оценен в 2,7 балла.

Соседние к Украине страны в этом рейтинге заняли следующие места:

Польша – 57;

Беларусь – 141;

Россия – 136;

Словакия – 42;

Венгрия – 55;

Румыния – 63;

Молдова – 83.

Лидерами рейтинга стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Они по большинству показателей набирали 10 баллов.

Рейтинг оценивал ситуацию в 167 странах мира, 164 из которых являются членами ООН. Уровень демократии определялся по следующим критериям: