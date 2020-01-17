Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге демократии The Economist (инфографика)

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Украина заняла 78 место в «Индексе демократии» от издания The Economist, поднявшись на 6 позиций в сравнении с 2018 годом.
Наша страна набрала 5,9 из 10 возможных баллов и сохранила статус «гибридной демократии». Этот показатель оказался на 0,2 выше, чем в прошлом году.
Меньше всего было набрано балов в категории функционирование правительства. Этот показатель оценен в 2,7 балла.
Соседние к Украине страны в этом рейтинге заняли следующие места:
Лидерами рейтинга стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Они по большинству показателей набирали 10 баллов.
Рейтинг оценивал ситуацию в 167 странах мира, 164 из которых являются членами ООН. Уровень демократии определялся по следующим критериям:
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