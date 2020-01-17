0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге демократии The Economist (инфографика)

Украина поднялась на 6 позиций в рейтинге демократии The Economist (инфографика)

Украина заняла 78 место в «Индексе демократии» от издания The Economist, поднявшись на 6 позиций в сравнении с 2018 годом.

Наша страна набрала 5,9 из 10 возможных баллов и сохранила статус «гибридной демократии». Этот показатель оказался на 0,2 выше, чем в прошлом году.

Меньше всего было набрано балов в категории функционирование правительства. Этот показатель оценен в 2,7 балла.

Соседние к Украине страны в этом рейтинге заняли следующие места:

  • Польша – 57;
  • Беларусь – 141;
  • Россия – 136;
  • Словакия – 42;
  • Венгрия – 55;
  • Румыния – 63;
  • Молдова – 83.

Лидерами рейтинга стали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Они по большинству показателей набирали 10 баллов.

Рейтинг оценивал ситуацию в 167 странах мира, 164 из которых являются членами ООН. Уровень демократии определялся по следующим критериям:

  • участие в выборах;
  • политический процесс и плюрализм;
  • политическая культура;
  • функционирование правительства.
По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.