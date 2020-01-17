Арестованную фабрику АВК в Днепре выставили на продажу за 120 миллионов

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На электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ) выставлены здания и сооружения кондитерского завода “АВК” в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 миллиона гривен.
Об этом сообщает сайт СЕТАМ.
На торги выставлено 2 лота:
Проведение торгов назначено на 20 февраля 2020 года.
“Известная компания “АВК” входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен, что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца”, – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнёв.
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