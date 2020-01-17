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Арестованную фабрику АВК в Днепре выставили на продажу за 120 миллионов

Арестованную фабрику АВК в Днепре выставили на продажу за 120 миллионов

На электронном аукционе OpenMarket (ГП СЕТАМ) выставлены здания и сооружения кондитерского завода “АВК” в городе Днепр с общей стартовой стоимостью 120,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает сайт СЕТАМ.

На торги выставлено 2 лота:

  • здания и сооружения общей площадью 37,49 тыс. кв. м со стартовой ценой 97,24 млн грн;
  • здания и сооружения общей площадью 9,93 тыс. кв. м со стартовой ценой 23,48 млн грн.

Проведение торгов назначено на 20 февраля 2020 года.

“Известная компания “АВК” входит в ТОП-3 крупнейших кондитерских компаний Украины, поэтому уверен, что этот лот заинтересует рынок и найдет нового владельца”, – отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнёв.

По материалам Економічна Правда
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