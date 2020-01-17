В Венесуэле разрабатывают решение для операций с биткоином без интернета

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Венесуэльская команда разработчиков готовит решение Locha для осуществления операций с биткоином без подключения к интернету.
Об этом сообщает Cointelegraph.
Решение представляет собой mesh-сеть. Разработчики также работают над двумя устройствами, которые позволят подключаться к блокчейну биткоина с помощью радиоволн большой дальности.
Первое, получившее название Turpial, является более простой версией радиопередатчика, которое работает на расстояниях от одного до двух километров в городских районах. Второе, Harpia, представляет собой ограниченный радиомодуль для небольших компьютеров.
Оба устройства портативны и работают от батареи.
Сообщается, что в дальнейшем решение может быть интегрировано с любым другим блокчейном, а также системами обмена сообщениями и передачи файлов, такими как IPFS.
«Мы создаем решение для случаев отсутствия интернета, например, из-за отсутствия инфраструктуры или же целенаправленной цензуры, а также для обеспечения анонимности», — заявил глава проекта, член организации Bitcoin Venezuela Рэнди Брито.
Он также объяснил, что сеть не обязательно будет полагаться на узлы, подключенные к интернету через стационарный телефон. Пользователи со спутниковыми антеннами также смогут выступать в качестве шлюзов и ретранслировать данные.
Ожидается, что разработку устройств завершат ко второму кварталу 2020 года. Однако сколько времени потребуется на их дальнейшее производство, пока неизвестно.
Locha будет проектом с открытым исходным кодом, чтобы разработчики могли использовать его в дальнейшем для создания схожих решений.
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