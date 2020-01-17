Верховный суд разрешил Коломойскому не погашать часть долга перед НБУ

Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу Национального банка на решения судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским компании ООО “Гаджибей”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Указанная компания в октябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, выданному до национализации Приватбанка. Поскольку ООО “Гаджибей” не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, Национальный банк с целью погашения задолженности через обращение взыскания на залоговое имущество подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

26 октября 2018 года суд первой инстанции, а 22 октября 2019 года суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования Национального банка. Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО “Гаджибей” только в случае невозможности списания средств с банковских счетов Приватбанка. Отметим, что при подаче иска Национальный банк руководствовался нормами, в частности Закона Украины “О Национальном банке Украины”.

«Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы Приватбанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств», — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В Нацбанке напоминают, что сейчас долг Приватбанка по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен. Для погашения этого долга Нацбанка подал 148 исков против поручителей по этим кредитам с целью взыскания этой задолженности, которая возникла еще перед национализацией банка в 2016 году. НБУ уже выиграл 24 иска на взыскание 1,36 миллиарда гривен.

21 января Хозяйственный суд Львовской области взыскал с компании Коломойского недвижимость на более 100 миллионов гривен для погашения долга по кредиту рефинансирования.