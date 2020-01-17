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Верховный суд разрешил Коломойскому не погашать часть долга перед НБУ

Верховный суд разрешил Коломойскому не погашать часть долга перед НБУ

Верховный Суд 22 января отклонил кассационную жалобу Национального банка на решения судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки, связанной с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским компании ООО “Гаджибей”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Указанная компания в октябре 2014 года предоставила Национальному банку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, выданному до национализации Приватбанка. Поскольку ООО “Гаджибей” не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, Национальный банк с целью погашения задолженности через обращение взыскания на залоговое имущество подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

26 октября 2018 года суд первой инстанции, а 22 октября 2019 года суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования Национального банка. Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО “Гаджибей” только в случае невозможности списания средств с банковских счетов Приватбанка. Отметим, что при подаче иска Национальный банк руководствовался нормами, в частности Закона Украины “О Национальном банке Украины”.

«Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы Приватбанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств», — сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В Нацбанке напоминают, что сейчас долг Приватбанка по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен. Для погашения этого долга Нацбанка подал 148 исков против поручителей по этим кредитам с целью взыскания этой задолженности, которая возникла еще перед национализацией банка в 2016 году. НБУ уже выиграл 24 иска на взыскание 1,36 миллиарда гривен.

21 января Хозяйственный суд Львовской области взыскал с компании Коломойского недвижимость на более 100 миллионов гривен для погашения долга по кредиту рефинансирования.

По материалам Finance.UA
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