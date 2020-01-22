Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)

Работать официально, но часть зарплаты получать “в конверте” согласны более половины наемных работников в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, который проводился среди 2018 респондентов по всей Украине.

Какой вариант получения заработной платы более привлекателен:

более высокую зарплату неофициальной выплатой ее части выбрали 28,4%;

более низкую, но официально выплаченную зарплату – 22,5%;

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в зависимости от того, насколько большой будет “неофициальная” зарплата, свое решение приняли бы 29%;

В то же время, много тех, кто готов согласиться на более высокую зарплату, если при этом будет трудоустроен неофициально.

Справка Finance.ua:

13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.

За неоформление трудового договора или ненадлежащую выплату работникам зарплаты впервые предусмотрено письменное предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Показатель средней заработной платы за ноябрь, по расчетам Пенсионного фонда, составляет 9322 грн 61 коп.

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