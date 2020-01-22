Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)

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Работать официально, но часть зарплаты получать “в конверте” согласны более половины наемных работников в Украине.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, который проводился среди 2018 респондентов по всей Украине.
Какой вариант получения заработной платы более привлекателен:
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В то же время, много тех, кто готов согласиться на более высокую зарплату, если при этом будет трудоустроен неофициально.
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