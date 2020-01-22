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Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)

Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)

Работать официально, но часть зарплаты получать “в конверте” согласны более половины наемных работников в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, который проводился среди 2018 респондентов по всей Украине.

Какой вариант получения заработной платы более привлекателен:

  • более высокую зарплату неофициальной выплатой ее части выбрали 28,4%;
  • более низкую, но официально выплаченную зарплату – 22,5%;

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  • в зависимости от того, насколько большой будет “неофициальная” зарплата, свое решение приняли бы 29%;

В то же время, много тех, кто готов согласиться на более высокую зарплату, если при этом будет трудоустроен неофициально.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1233, предусматривающий снижение штрафов за нарушение трудового законодательства.
  • За неоформление трудового договора или ненадлежащую выплату работникам зарплаты впервые предусмотрено письменное предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в четырехкратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.
  • Показатель средней заработной платы за ноябрь, по расчетам Пенсионного фонда, составляет 9322 грн 61 коп.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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