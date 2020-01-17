Госавиаслужба провела внеплановую проверку МАУ

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Государственная авиационная служба Украины после катастрофы украинского пассажирского лайнера в Иране осуществила проверку авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).
“Госавиаслужбой проведена в период с 9 по 11 января текущего года внеплановая проверка ЧАО “Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” по приказу Госавиаслужбы от 08.01.2020 №13”, – сообщили в ведомстве.
В Госавиаслужбе отметили, что проверка проводилась с целью поддержать уровень безопасности полетов и провести профилактику авиационных происшествий на авиатранспорте в соответствии с нормами Воздушного кодекса Украины.
Также в ведомстве добавили, что проверки других авиакомпаний пройдут по составленному графику.
Напомним, утром 8 января пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 потерпел крушение в Иране. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 176 человек (девять членов экипажа включительно). Погибли все находившиеся на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. За несколько часов до этого Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Позже Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.
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