0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Госавиаслужба провела внеплановую проверку МАУ

Госавиаслужба провела внеплановую проверку МАУ

Государственная авиационная служба Украины после катастрофы украинского пассажирского лайнера в Иране осуществила проверку авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).

“Госавиаслужбой проведена в период с 9 по 11 января текущего года внеплановая проверка ЧАО “Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” по приказу Госавиаслужбы от 08.01.2020 №13”, – сообщили в ведомстве.

В Госавиаслужбе отметили, что проверка проводилась с целью поддержать уровень безопасности полетов и провести профилактику авиационных происшествий на авиатранспорте в соответствии с нормами Воздушного кодекса Украины.

Также в ведомстве добавили, что проверки других авиакомпаний пройдут по составленному графику.

Напомним, утром 8 января пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 потерпел крушение в Иране. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 176 человек (девять членов экипажа включительно). Погибли все находившиеся на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. За несколько часов до этого Иран выпустил ракеты по американским базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Позже Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.