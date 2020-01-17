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Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%

Укрзализныця предлагает путешествия на поезде в Чехию со скидкой 65%

Укрзализныця предлагает путешествовать в Европу с существенными скидками.

Об этом говорится на сайте Укразализныци.

Стоимость проезда в направлении Украина — Чехия будет снижена на 65% на первых три места в обоих направлениях.

Когда начнет действовать – с 3 февраля 2020 года.

Это поможет привлечь пассажиров к поездкам в международном сообщении железнодорожным транспортом и усилить конкуренцию авиа- и автотранспорта.

Соглашением устанавливается стоимость проезда в международном сообщении в направлении Украина — Чехия — Украина по «Дисконтной программе УЗ-ЧД / First Minute Europe» (при расчете стоимости для АО «Укрзализныця» принимается скидка в размере 65 % к стоимости полного билета) на три места для АО «Укрзализныця» в обоих направлениях и три места для АО «Чешские железные дороги» в обоих направлениях.

Стоимость проезда составит:

- Киев — Прага — 62 евро вместо действующих 97,2 евро;

- Львов — Прага — 48 евро вместо действующих 80,2 евро.

Указанная скидка применяется к стоимости билета как составляющей стоимости проездного документа по территории Украины.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет своей жизни без дорог.

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По материалам Finance.UA
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