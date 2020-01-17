Найман пугает мировым долговым кризисом

Будет ли мировой кризис и как от него уберечься, рассказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times и сооснователь финтех-стартапа HUG Эрик Найман на своей странице FACEBOOK.

“Речь идет уже не о просто циклическом экономическом кризисе, а кризисе, который будет сопровождаться взрывом пузыря. Фондовые индексы наверняка подешевеют на 40-50%, а многие наиболее выросшие акции (обратите внимание на V, MA, NFLX) сложатся более чем вдвое”, – пишет он.

Две точки риска:

март, после того как в феврале JP Morgan введет китайские облигации в свой индекс облигаций развивающихся стран – у профи-инвесторов будет отличный повод зафиксировать прибыль, переложив мусорные облигации на розничных инвесторов. Март, кстати, является обычно худшим месяцем для рынков акций (второй плохой месяц – октябрь).

сентябрь, когда может повториться рецидив кризиса долларовой ликвидности. Я видел аналогичную пару с кризисом ликвидности сначала в августе 2007 года, а затем в августе 2008 года, когда все окончательно полетело вниз. Рынок акций тогда достиг пика 11 октября 2007 года и к августу 2008 года падал на 17-22%. Но после кризиса ликвидности в августе 2008 года фондовые индексы сложились еще почти вдвое.

Что может произойти – взорвутся слабые компании с большими долгами и плохими операционными показателями. Под основным риском BBB-облигации.

Украина также под огромным, риском начиная с сентября, когда начнутся большие погашения ОВГЗ.

Прогноз по курсу доллара, евро, золоту:

“Обратите внимание на золото, – пишет эксперт. – Оно не дешевеет даже в условиях ралли рынка акций. А это очень хороший знак для золота”. С его слов, на валютном рынке скорее всего подешевеет доллар. В цене вырастут японская иена и швейцарский франк. Рост последнего поможет также подорожать евро.

В свою очередь финансовый эксперт Finance.ua Алексей Козырев дал ранее такой прогноз для Украины на 2020 год .