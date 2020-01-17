Найман пугает мировым долговым кризисом

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Будет ли мировой кризис и как от него уберечься, рассказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times и сооснователь финтех-стартапа HUG Эрик Найман на своей странице FACEBOOK.
“Речь идет уже не о просто циклическом экономическом кризисе, а кризисе, который будет сопровождаться взрывом пузыря. Фондовые индексы наверняка подешевеют на 40-50%, а многие наиболее выросшие акции (обратите внимание на V, MA, NFLX) сложатся более чем вдвое”, – пишет он.
Две точки риска:
Что может произойти – взорвутся слабые компании с большими долгами и плохими операционными показателями. Под основным риском BBB-облигации.
Украина также под огромным, риском начиная с сентября, когда начнутся большие погашения ОВГЗ.
Прогноз по курсу доллара, евро, золоту:
“Обратите внимание на золото, – пишет эксперт. – Оно не дешевеет даже в условиях ралли рынка акций. А это очень хороший знак для золота”. С его слов, на валютном рынке скорее всего подешевеет доллар. В цене вырастут японская иена и швейцарский франк. Рост последнего поможет также подорожать евро.
В свою очередь финансовый эксперт Finance.ua Алексей Козырев дал ранее такой прогноз для Украины на 2020 год.
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