Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривны

В среду основными драйверами по курсу на торгах будут три основных фактора:

1) Расчеты покупателей по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Продано облигаций на 6,314 млрд гривен и часть этих бумаг купили иностранцы. Сегодня необходимо оплатить эти сделки и нерезиденты будут продавать валюту для этих операций. Это работает в пользу укрепления гривны;

2) Увеличение клиентского спроса на валюту на фоне завышения котировок ее продажи как экспортерами, так и спекулянтами. Это продолжает психологически играть против гривны и еще больше активизирует покупателей в части скупки валюты на опасениях ее потенциального роста;

3) Продолжение периода получения возмещений НДС экспортерами и поведение наличного рынка.

Поступления гривны от государства несколько “расслабляют” экспортеров в части торговли валютной выручкой и дают им возможность активно торговаться по курсу, в чем им с удовольствием помогают и спекулянты, раскачивая котировки в течение дня.

А вот наличный рынок из “возмутителя курсового спокойствия последних недель” постепенно переходит в более стабильный формат только работы “с оборота” без попыток задирания своих ценников. Он по прежнему оглядывается на поведение межбанка, но играет все более самостоятельную роль на валютном рынке. В понедельник и вторник во время попыток раскачки межбанка – наличный рынок был достаточно сдержан и особо уже “не суетился”. Это косвенно поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка.

Мы прогнозируем на сегодня максимальный рост активности на межбанке за счет операций по оплате ОВГЗ и заключение до 580-640 сделок при объемах операций в пределах $210-250 млн и коридор по доллару в пределах 24,15-24,35 гривен.

При появлении излишка доллара на торгах – мы увидим на межбанке Нацбанк, который будет его скупать в менее публичном формате через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,26 / 24,29

евро – 26,94 / 26,97

российский рубль – 0,3919 / 0,3925

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