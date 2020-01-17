Межбанк: покупатели опасаются потенциального роста гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В среду основными драйверами по курсу на торгах будут три основных фактора:
1) Расчеты покупателей по вчерашнему аукциону Минфина по размещению ОВГЗ. Продано облигаций на 6,314 млрд гривен и часть этих бумаг купили иностранцы. Сегодня необходимо оплатить эти сделки и нерезиденты будут продавать валюту для этих операций. Это работает в пользу укрепления гривны;
2) Увеличение клиентского спроса на валюту на фоне завышения котировок ее продажи как экспортерами, так и спекулянтами. Это продолжает психологически играть против гривны и еще больше активизирует покупателей в части скупки валюты на опасениях ее потенциального роста;
3) Продолжение периода получения возмещений НДС экспортерами и поведение наличного рынка.
Поступления гривны от государства несколько “расслабляют” экспортеров в части торговли валютной выручкой и дают им возможность активно торговаться по курсу, в чем им с удовольствием помогают и спекулянты, раскачивая котировки в течение дня.
А вот наличный рынок из “возмутителя курсового спокойствия последних недель” постепенно переходит в более стабильный формат только работы “с оборота” без попыток задирания своих ценников. Он по прежнему оглядывается на поведение межбанка, но играет все более самостоятельную роль на валютном рынке. В понедельник и вторник во время попыток раскачки межбанка – наличный рынок был достаточно сдержан и особо уже “не суетился”. Это косвенно поддерживает гривну на всех сегментах валютного рынка.
Мы прогнозируем на сегодня максимальный рост активности на межбанке за счет операций по оплате ОВГЗ и заключение до 580-640 сделок при объемах операций в пределах $210-250 млн и коридор по доллару в пределах 24,15-24,35 гривен.
При появлении излишка доллара на торгах – мы увидим на межбанке Нацбанк, который будет его скупать в менее публичном формате через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,26 / 24,29
евро – 26,94 / 26,97
российский рубль – 0,3919 / 0,3925
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсии в УкраинеВчера, 09:00 - 5265 18
В Минюсте планируют начать распродажу тюремВчера, 11:52 - 1324 12
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2558 10
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатываетВчера, 11:20 - 19564 6
Украина работает над реформой двойного гражданства, - ЗеленскийВчера, 11:02 - 1167 5
Президенту предложили уволить главу "Укрпочты": слишком много зарабатываетВчера, 11:20 - 19564 6
Межбанк: "момент истины" на валютном рынкеВчера, 11:15 - 4511
Что нужно сообщать, чтобы не забрали субсидиюВчера, 19:02 - 3705
Факторы, которые повлияют на рынок депозитов - мнение банкировВчера, 16:01 - 3556
Сколько киевляне заработали на домашних солнечных электростанцияхВчера, 13:20 - 2558 10
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 2324
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1334
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1233 1
Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет13.01.2020, 12:41 - 2135
Sony представила собственный электромобиль Vision-S (фото, видео)08.01.2020, 12:10 - 2212 1