SpaceX выведет на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX объявила, что планирует 24 января вывести на орбиту еще 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.

Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

“Запуск 60 спутников Starlink ориентировочно планируется на 24 января в 10:54 по времени Восточного побережья США (17:54 по киевскому времени – ред.); команда продолжает следить за погодой в зоне приземления”, – говорится в твите.

Микроспутники запустят с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Ранее запуск неоднократно откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.