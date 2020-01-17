К госпрограмме кредитования бизнеса могут подключиться и госбанки - Гончарук

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Государственные банки могут присоединиться к госпрограмме по предоставлению доступных кредитов для малого и среднего бизнеса, которую 21 января утвердил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания с руководителями госпредприятий и государственных банков, пишет сайт “Сегодня”.
“С 1 февраля должна быть запущена программа доступного кредитования 5-7-9% на открытие собственного дела. Важно, чтобы государственные банки присоединились к программе. Ее цель – стимулировать развитие предпринимательства в Украине. Государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов”, – сказал Гончарук.
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Он призвал руководителей государственных банков рассмотреть эту возможность и поддержать инициированную президентом программу.
Что предусматривает программа:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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