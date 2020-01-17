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К госпрограмме кредитования бизнеса могут подключиться и госбанки - Гончарук

К госпрограмме кредитования бизнеса могут подключиться и госбанки - Гончарук

Государственные банки могут присоединиться к госпрограмме по предоставлению доступных кредитов для малого и среднего бизнеса, которую 21 января утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания с руководителями госпредприятий и государственных банков, пишет сайт “Сегодня”.

“С 1 февраля должна быть запущена программа доступного кредитования 5-7-9% на открытие собственного дела. Важно, чтобы государственные банки присоединились к программе. Ее цель – стимулировать развитие предпринимательства в Украине. Государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов”, – сказал Гончарук.

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Он призвал руководителей государственных банков рассмотреть эту возможность и поддержать инициированную президентом программу.

Справка Finance.ua

Что предусматривает программа:

  • выдачу кредитов размером до 1,5 млн грн сроком на пять лет под 5% годовых, если предполагается выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;
  • под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
  • под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;
  • сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

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По материалам Сегодня
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