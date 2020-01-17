Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Об этом сообщает CNN.

“Производство самолетов Boeing 737 Max официально приостановлено”, – говорится в сообщении.

Фактически производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре 2019 года.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена ​​после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 г. жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.