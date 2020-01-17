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Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.

Об этом сообщает CNN.

“Производство самолетов Boeing 737 Max официально приостановлено”, – говорится в сообщении.

Фактически производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре 2019 года.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена ​​после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 г. жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

По материалам УНН
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