Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

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Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.
Об этом сообщает CNN.
“Производство самолетов Boeing 737 Max официально приостановлено”, – говорится в сообщении.
Фактически производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре 2019 года.
Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 г. жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.
Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.
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