НАБУ подозревает экс-начальника АМПУ в нанесении ущерба в более 21 миллиона

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21 января 2019 г. детективы Национального бюро сообщили бывшему начальнику Одесского филиала “Администрации морских портов Украины” и еще четырем лицам о подозрении в задании более 21,36 млн грн убытков госкомпании.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Следствие установило, что подозреваемые в 2015 году создали условия для победы в тендерах на строительство для конкретной частной компании, которая не имела соответствующего опыта, и составила предложение, которое не соответствовало условиям закупки.
При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость работ.
При этом обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.
Эти действия, в конечном итоге, привели к существенному увеличению стоимости выполненных работ, в результате таких действий, государство в лице ГП “АМПУ” незаконно переплатила более 21,36 млн грн.
Также о подозрении сообщено:
Сообщается, что местонахождение экс-главы Одесского филиала ГП “АМПУ” и физического лица, приближенной к бывшего народного депутата, еще не установлено.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 3 октября 2016 года.
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