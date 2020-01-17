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Херсонский морпорт передан в концессию, объем инвестиций - 300 миллионов

Херсонский морпорт передан в концессию, объем инвестиций - 300 миллионов

“Рисоил-Херсон” победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019 года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривен (инвестиционные обязательства).

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% от дохода ежегодно.

Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

Как ранее сообщалось, что период действия договора концессии продлится 30 лет.

По материалам Економічна Правда
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