Херсонский морпорт передан в концессию, объем инвестиций - 300 миллионов

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“Рисоил-Херсон” победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019 года, компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривен (инвестиционные обязательства).
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По словам премьера, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% от дохода ежегодно.
Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.
Как ранее сообщалось, что период действия договора концессии продлится 30 лет.
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