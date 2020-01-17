Оржель рассказал, чем будет заниматься новосозданная госкомпания "Укрвугилля"

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Государственное предприятие “Укрвугилля” будет заниматься продажей угля, в его состав не будут входить шахты.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время презентации концепции “зеленого” энергетического перехода Украины к 2050 году.
“В “Укрвугилля” не будут входить шахты. Компания создана совсем для других целей – для того чтобы продавать уголь. Больше ни для чего она не создана – это главный месседж. Это аналог компании ДП “Держвуглепостач”, – сказал министр.
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