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Uber тестирует функцию, которая позволит водителям устанавливать тарифы

Uber тестирует функцию, которая позволит водителям устанавливать тарифы

Пока речь идет только о водителях сервиса в Калифорнии, где недавно вступил в силу закон о труде, регулирующий трудоустройство фрилансеров.

Сервис онлайн-вызова такси Uber тестирует функцию, которая позволит некоторым водителям устанавливать цену за поездку, пишет The Wall Street Jourmal.

Функцию тестируют для водителей в Калифорнии, где недавно вступил в силу трудовой закон, приравнивающий водителей Uber к сотрудникам компании.

Водители, которые перевозят пассажиров из нескольких местных аэропортов, могут повысить в пять раз предложенный Uber тариф. Эту информацию изданию сообщил сотрудник компании, работающий над новой функцией.

По материалам НВ
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