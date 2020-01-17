Subaru представила прототип собственного электрического кроссовера (фото)

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Компания Subaru представила прототип собственного электрического кроссовера, который разрабатывает совместно с Toyota.
Презентация модели состоялась на закрытом мероприятии для СМИ, на котором марка также раскрыла свои стратегические планы.
Во время презентации компания так и не озвучила никаких технических характеристик электрокара, но сообщила, что до 2035 года планирует полностью электрифицировать свой модельный ряд. Первым шагом к электрификации станет так называемый “мощный гибридный” автомобиль, который создадут с использованием технологий Toyota.
К 2030 году в компании рассчитывают получать 40% своих доходов от электрокаров.
Сейчас у Subaru есть гибридные модели Crosstrek Hybrid, легкие батарейные версии XV e-Boxer, Outback e-Boxer и Forester e-Boxer.
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