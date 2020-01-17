В Украине заинтересованы в привлечении стратегического инвестора для Укрпочты - Криклий

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Министерство инфраструктуры заинтересовано в привлечении стратегического инвестора для АО “Укрпочта”, но 51% акций компании остались в государственной собственности.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи со специальным уполномоченным Правительства ФРГ по вопросам поддержки процесса приватизации в Украине Райнером Бомбой, сообщает пресс-служба министерства.
«Мы заинтересованы в привлечении стратегического инвестора для Укрпочты. Для нас важно, чтобы 51% акций компании остались в государственной собственности, однако компания имела ресурсы для развития», – отметил Криклий.
Он добавил, что за прошлый год Укрпочта получила 600 млн грн чистой прибыли.
В свою очередь, Райнер Бомба положительно оценил успехи компании по разным направлениям деятельности и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Участие во встрече также приняли первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович и первый заместитель генерального директора АО «Укрпочта» Александр Перцовский.
Как известно, Украинское объединение почтовой связи «Укрпочта» как отдельная государственная структура было создано в 1994 году по решению Кабинета Министров Украины в результате реформирования отрасли связи (распределения на почтовую и электросвязь). Сейчас АО “Укрпочта” входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, является национальным оператором почтовой связи.
Сеть “Укрпочты” насчитывает более 11,5 тыс. объектов почтовой связи: почтамты, почтовые отделения, передвижные, сезонные и островные отделения почтовой связи по всей Украине. В компании более 73 тыс. работников, из них почти 36 тыс. – почтальоны, 13,7 тыс. – операторы, 2,6 тыс. – сортировщики.
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