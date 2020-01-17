Нацбанк получил 3,6 млрд грн на погашение долгов по рефинансу

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Национальный банк в 2019 году получил 3,6 млрд грн на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, что на 0,96 млрд грн больше, чем в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам – 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества – 297,8 млн грн”, – говорится в сообщении.
Также частично задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков была погашена за счет:
За самую высокую цену – 777,13 млн грн в 2019 году реализованы имущественные права по кредитным договорам, переданным ПАО “КБ “НАДРА” в залог Национальному банку (имущественные права на ТРЦ “Республика”).
В течение 2019 года Национальный банк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 62,50 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной ценой реализации в размере 3,94 млрд грн.
На конец 2019 года все судебные решения к финансовым поручителям (Константин Жеваго, Олег Бахматюк и Леонид Климов) и имущественным поручителям, вступившим в законную силу, были приняты в пользу Национального банка, сейчас принимаются меры по их принудительному исполнению.
На рассмотрении в судах остается 60 дел, по которым пока нет решений, которые вступили в законную силу для обращения их к исполнению, а также 10 дел о банкротстве имущественных поручителей.
“В целом задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2019 году сократилась до 44 млрд грн по состоянию на 1 января 2020 года”, − отметил начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш.
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