Начались тесты обновленного Hyundai i30

В Европе во время дорожных тестов сфотографировали обновленный популярный хэтчбек Hyundai i30. Он будет продаваться как модель 2021 года.

Новый Hyundai i30 буквально весь покрыт камуфляжем. Он есть даже в салоне. Пока трудно сказать что-то конкретное о его дизайне. Но, тем не менее, можно смело утверждать, что изменения будут небольшими. Немного изменится форма передних фар и задних фонарей. Решетка радиатора и передний бампер тоже подвергнутся небольшому рестайлингу.

В салоне в центре приборной панели появится дисплей большего размера, чем у модели текущего года выпуска. Судя по всему, это такой же дисплей, как у электромобиля Hyundai Ioniq.

Произойдут ли какие-нибудь изменения в линейке двигателей – мы пока не знаем. Возможно, их модернизируют. В Европе, где строгие нормы выброса СО2, корейскому хэтчбеку может понадобиться «мягкая» гибридная силовая установка.