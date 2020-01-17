Счетная палата проведет более 80 аудитов: Рады, Кабмина, СНБО, ЦИК, КСУ, Укрпочты

Счетная палата в 2020 году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию Украины, Кабинет Министров Украины, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд Украины, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки и т.д..

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба СП.

“В 2020 году Счетная палата возьмется за тяжеловесов. Ведь сегодня едва ли не перед каждым гражданином Украины встает вопрос, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ. Поэтому не менее важным остается вопрос анализа ситуации в образовании, здравоохранении, социальной сфере и тому подобное. На реформы идут колоссальные средства, и мы должны быть уверены, что результат будет надлежащим”, − сказал Пацкан.

Он подчеркнул, что, согласно утвержденному Плану работы СП на 2020 год, будет проведен аудит других важных учреждений и организаций. В частности, относительно эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта “Укрытие” и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС; аудит эффективности управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе; использования средств на развитие приграничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границах.

“Еще один вопрос, который остается в приоритете, – обороноспособность. В этом году, как и в прошлом, запланирован ряд аудитов по этому направлению. Результаты прошлогодних аудитов подтвердили, что проблемы в этой сфере значительны. Счетная палата дала свои рекомендации, которые могут значительно улучшить ситуацию и мы проверим, выполняются ли они”, − сказал Пацкан.

Так, в 2020 году Счетная палата проверит, как используются бюджетные средства, предусмотренные Минобороны на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники. Кроме того, проанализирует выполнение рекомендаций по результатам аудита МОУ по вопросам эффективности использования бюджетных средств на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

“И это далеко не полный перечень. Будут проверены Антимонопольный комитет, Нацполиция, Пенсионный фонд и Фонд госимущества. Планируется провести ряд международных аудитов”, − отметил глава Счетной палаты.