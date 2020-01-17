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Повышение минимальной зарплаты может дать импульс "теневым" схемам - эксперт

Повышение минимальной зарплаты может дать импульс "теневым" схемам - эксперт

Повышение минимальной зарплаты в Украине может приводить к различным реакциям в частном секторе экономики и государственных компаниях, в частности бизнес может использовать “теневые” схемы для уменьшения собственных расходов.

Об этом сообщила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

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“В частном секторе реакция на повышение минимальной зарплаты может быть совсем иной, чем в государственном секторе экономики, в первую очередь с целью повышения своей конкурентоспособности, оптимизировать свои расходы. Более жесткие условия для оплаты труда официально трудоустроенных работников могут привести к применению бизнесом различных схем. В украинских условиях это может приводить, в частности, к зарплате “в конвертах” и к другой форме – использованию физических лиц-предпринимателей”, – сказала она.

Эксперт добавила, что повышение минимальной зарплаты в государственном секторе фактически не влияет на тенизацию, поскольку в государственном секторе все зарплаты являются “белыми” и речь идет о перераспределении бюджетных средств.

По материалам УКРИНФОРМ
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