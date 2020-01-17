В "Нафтогазе" рассказали, когда могут запустить виртуальный импорт газа из Словакии

В “Нафтогазе” надеются, что в течение 2020 года запустят виртуальный импорт газа из Словакии – в таком случае не нужно будет физически транспортировать российский газ через Украину в Словакию, а затем прокачивать его обратно.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

“Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, с этого года независимый оператор, в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и Газпромом, сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее – не надо тратить газ на прокачку туда и обратно”, – подчеркнули в компании.