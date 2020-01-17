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Минцифры запустило образовательную онлайн-платформу «Дія»

Минцифры запустило образовательную онлайн-платформу «Дія»

Запущена образовательная онлайн-платформа по обучению украинцев цифровым навыкам.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации в тестовом режиме запустило образовательную онлайн-платформу Дія.

«Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризованной библиотеке по нашей программе», – написал он.

Цель проекта – за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев.

До 30 января платформа будет работать в тестовом режиме.

Сейчас на портале представлен ряд образовательных сериалов «для новичков».

Справка Finance.ua:

  • Ранее министр образования и науки Анна Новосад анонсировала создание в Украине реестра учащихся учреждений среднего образования и реестра учителей. Этот реестр будет использоваться, в частности, для жеребьевки при зачислении детей в школу.
По материалам Finance.UA
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