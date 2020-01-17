Минцифры запустило образовательную онлайн-платформу «Дія»

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Запущена образовательная онлайн-платформа по обучению украинцев цифровым навыкам.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Министерство цифровой трансформации в тестовом режиме запустило образовательную онлайн-платформу Дія.
«Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризованной библиотеке по нашей программе», – написал он.
Цель проекта – за три года научить цифровой грамотности 6 млн украинцев.
До 30 января платформа будет работать в тестовом режиме.
Сейчас на портале представлен ряд образовательных сериалов «для новичков».
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