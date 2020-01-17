Япония намерена начать эксплуатацию сетей 6G к 2030 году

Интернет-источники сообщают о том, что Япония приступила к проработке всеобъемлющей стратегии по развитию сетей мобильной связи шестого поколения (6G). В настоящее время мировая отрасль, по сути, находится на начальном этапе коммерческого развёртывания сетей пятого поколения (5G). Скорость передачи данных в них в перспективе теоретически сможет достигать 20 Гбит/с.

Сообщается, что Япония рассчитывает начать пробную эксплуатацию 6G к 2030 году. Пропускная способность таких сетей окажется в 10 раз выше по сравнению с 5G. На исследования и разработки, связанные с технологиями 6G, Страна Восходящего Солнца намерена выделить около 2 миллиардов долларов США.

Отмечается, что к разработке систем связи шестого поколения уже приступили другие страны. В их число входят Китай, Южная Корея и Финляндия.

Коммерческая эксплуатация сервисов 6G, по всей видимости, начнётся после 2030 года. Предполагается, что для таких сетей будет задействован коротковолновый диапазон.

Сети 6G будут способствовать дальнейшему развитию самоуправляемого транспорта и принципиально новых интерактивных служб. Предполагается, что системы 6G смогут обеспечивать покрытие даже под водой.