Что нужно указывать в декларации о членах семьи, которые проживают по другому адресу

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С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года. Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.
Чьи данные должны быть обязательно указаны в декларации:
Кого это касается – всех членов семьи старше 14 лет.
Если члены семьи (муж, жена, несовершеннолетние дети) проживают в другом месте, информацию о них все равно нужно указать в декларации.
Если человек зарегистрирован по адресу дома или квартиры, но там не проживает, то это следует указать в декларации в графе «Примечание» – «Не проживает».
Исключение – не распространяется на супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселке городского типа, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.
Декларированию подлежат такие доходы:
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