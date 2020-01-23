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Что нужно указывать в декларации о членах семьи, которые проживают по другому адресу

Что нужно указывать в декларации о членах семьи, которые проживают по другому адресу

С начала 2020 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2019 года. Предельный срок подачи декларации за отчетный 2019 год – 30 апреля 2020 года. При отправке по почте – не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока.

Чьи данные должны быть обязательно указаны в декларации:

  • данные о доходах и расходах всех лиц, которые входят в состав домохозяйства, которые зарегистрированы, фактически проживают в доме или квартире и членов их семей независимо от места проживания.

Кого это касается – всех членов семьи старше 14 лет.

Если члены семьи (муж, жена, несовершеннолетние дети) проживают в другом месте, информацию о них все равно нужно указать в декларации.

Если человек зарегистрирован по адресу дома или квартиры, но там не проживает, то это следует указать в декларации в графе «Примечание» – «Не проживает».

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Исключение – не распространяется на супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселке городского типа, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства.

Мои Fiнансы:

Декларированию подлежат такие доходы:

  • от осуществления хозяйственной деятельности, полученных физическими лицами – предпринимателями (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения);
  • от ведения независимой профессиональной деятельности;
  • в виде отдельных видов облагаемых доходов, которые не подлежат налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобождены от налогообложения;
  • в виде иностранных доходов;
  • от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование) и другие виды доходов.
По материалам Finance.UA
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