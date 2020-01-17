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Toshiba планирует вывести на рынок технологию квантового шифрования

Toshiba планирует вывести на рынок технологию квантового шифрования

Японская компания Toshiba до марта будущего года планирует начать предлагать своим клиентам технологию шифрования нового поколения.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

Компания хочет вывести в коммерческий оборот в США технологию квантового шифрования.

Представители Toshiba считают, что, как только быстрые квантовые компьютеры станут реальностью, передача данных будет крайне уязвимой с точки зрения безопасности.

В компании говорят, что их технология шифрования будет полностью защищена от взлома. Для передачи зашифрованных данных и ключа дешифрования технология использует световые частицы фотоны.

По материалам УКРИНФОРМ
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