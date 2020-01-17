Toshiba планирует вывести на рынок технологию квантового шифрования

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Японская компания Toshiba до марта будущего года планирует начать предлагать своим клиентам технологию шифрования нового поколения.
Об этом сообщает NHK World-Japan.
Компания хочет вывести в коммерческий оборот в США технологию квантового шифрования.
Представители Toshiba считают, что, как только быстрые квантовые компьютеры станут реальностью, передача данных будет крайне уязвимой с точки зрения безопасности.
В компании говорят, что их технология шифрования будет полностью защищена от взлома. Для передачи зашифрованных данных и ключа дешифрования технология использует световые частицы фотоны.
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