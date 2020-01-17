Toshiba планирует вывести на рынок технологию квантового шифрования

Японская компания Toshiba до марта будущего года планирует начать предлагать своим клиентам технологию шифрования нового поколения.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

Компания хочет вывести в коммерческий оборот в США технологию квантового шифрования.

Представители Toshiba считают, что, как только быстрые квантовые компьютеры станут реальностью, передача данных будет крайне уязвимой с точки зрения безопасности.

В компании говорят, что их технология шифрования будет полностью защищена от взлома. Для передачи зашифрованных данных и ключа дешифрования технология использует световые частицы фотоны.