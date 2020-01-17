Стало известно, сколько банковского имущества СЕТАМ продал за четыре года

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С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket проведены 14 774 аукциона и реализовано залогового имущества банков и других партнеров на 3 млрд грн.
Об этом говорится в пресс-релизе СЕТАМ.
“Государственное предприятие СЕТАМ начало и успешно развивает программу добровольной продажи имущества. С 2016 года на электронном аукционе OpenMarket по направлению были проведены 14 774 аукционов и реализовано залогового имущества банков и других партнеров на 3 043 919 883 грн”, – говорится в сообщении.
Среди банков партнерами госпредприятия являются: АО «Ощадбанк», ПАО АБ «Укргазбанк», «ПриватБанк», АО «Укрэксимбанк», «Альфа-Банк Украина», «Индустриалбанк», «РадаБанк», «Полтавабанк», ПАО «Пиреус Банк МКБ», ПАО «ВТБ Банк (Украина), ПАО «Банк «Клиринговый дом», ПАО «Укрсоцбанк», ПАО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Кристалбанк», ПАО «Универсал Банк», ПАО «Банк «Украинский капитал».
Среди самых дорогих реализованных лотов от банков: заброшенный корпус №4 завода «Арсенал» в городе Киеве за 563 млн грн, логистический центр «Арктика» в с.Софиевская Борщаговка за 195 млн грн, нежилые здания в Киеве – за 182 млн грн, кирпичный завод в Кагарлыкском районе Киевской области за 170 млн грн и комплекс зданий и сооружений в Харьковской области за 170 млн грн.
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