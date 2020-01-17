По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (55,855 млн и 35,146 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (42 и 47), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,24-24,25 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 89 активных заявок по доллару на сумму 91,001 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4500 – 7 777

24,2500 – 50 000

24,2500 – 30 000

24,2500 – 23 000

24,2400 – 111 000

24,2400 – 55 001

24,2400 – 150 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,2300 – 4 500

24,2300 – 30 000

24,2300 – 10 000

24,2400 – 10 000

24,2400 – 15 000

24,2400 – 2 800

24,2500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2767 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2212 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.