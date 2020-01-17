Фонд госимущества начал подготовку к приватизации "Центрэнерго"

Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для “Центрэнерго”, для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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“Инвестиционные советники уже работают с 5 объектами большой приватизации, и Фонд государственного имущества Украины начал процедуры отбора советников по приватизации для Центрэнерго. В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации.

С целью детального анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд госимущества также привлекает аудиторскую компанию с безупречной репутацией”, – заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

В Фонде отметили, что провели ротацию членов наблюдательного совета ПАО “Центрэнерго” и объявили новый конкурс на руководителя этой госкомпании.

Инвестиционные советники – это компании или лица, которые готовят крупные государственные предприятия к продаже частным инвесторам.