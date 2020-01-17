Премьер поручил приватизировать более 300 объектов в 2020 году

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Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Фонду госимущества провести приватизацию более 300 государственных объектов в 2020 году.
Об этом Гончарук сообщил в FACEBOOK.
По его словам, уже в январе было объявлено «87 прозрачных аукционов».
«Приватизация – это о привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест за счет передачи в частную собственность убыточных, нестратегических объектов, принадлежащих государству. Десятилетиями большинство госпредприятий были убыточными для государства, но достаточно прибыльными для олигархов, которые через «своих» людей на должностях зарабатывали миллионы», – отметил Гончарук.
Он отметил, что должны быть приватизированы все убыточные предприятия, однако стратегические останутся в собственности государства.
«За последний квартал 2019 года на продажу через е-аукционы выставлено больше объектов, чем за три предыдущих квартала 2019 года. В целом в первом квартале (2020-го. – Ред.) Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации», – рассказал премьер.
Он уточнил, что речь идет о пилотном проекте – «виртуальной комнате данных», где все документы предприятия будут доступны в электронном формате для всех желающих.
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