Предприниматель в Киеве не заплатил 30 млн гривен налога на землю

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителем частного общества и обеспечено возмещение в Государственный бюджет причиненного ущерба в размере 30,5 млн гривен.

Об этом сообщает 100realty.ua.

Предприятие в течение 2015-2018 годов умышленно не платило арендную плату за используемый земельный участок, задолжав государству крупную сумму денег.

По данному факту руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сейчас причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного производства готовятся для направления в суд.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, необходимо повысить минимальные ставки этого налога.

Справка Finance.ua:

Кто платит земельный налог при смене собственника земельного участка:

в случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника к другому в течение календарного года земельный налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности;