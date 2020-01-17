Предприниматель в Киеве не заплатил 30 млн гривен налога на землю

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Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителем частного общества и обеспечено возмещение в Государственный бюджет причиненного ущерба в размере 30,5 млн гривен.
Об этом сообщает 100realty.ua.
Предприятие в течение 2015-2018 годов умышленно не платило арендную плату за используемый земельный участок, задолжав государству крупную сумму денег.
По данному факту руководителю предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Сейчас причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного производства готовятся для направления в суд.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, необходимо повысить минимальные ставки этого налога.
Кто платит земельный налог при смене собственника земельного участка:
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