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Суд подтвердил законность строительства еще одного ЖК

Суд подтвердил законность строительства еще одного ЖК

16 января 2020 года суд снял арест с земельных участков, где ведется строительство ЖК «Синергия Сити».

Напомним, что осенью 2019 года состоялась презентация нового ЖК «Синергия Сити» в Киевской области в концепции «город в городе». Через несколько дней после презентации в некоторых СМИ начала появляться недостоверная и манипулятивная информация о законности строительства жилого комплекса и надежности застройщика. Учитывая безосновательность подобных обвинений, на официальном сайте СГ «Синергия» было размещено опровержение, где застройщик обнародовал разрешительные документы на строительство и ответил на все острые вопросы.

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А уже через несколько недель из прессы стало известно, что судья Ирпенского городского суда наложил арест на земельные участки, где ведется строительство ЖК «Синергия Сити». Арест указанных земель заблокировал строительство жилого комплекса «Синергия Сити» и начатое строительство школы Синергия.

Представителями застройщика сразу была подана апелляция о снятии ареста.

После ряда судебных заседаний, 16 января 2020 года Печерский районный суд Киева, всесторонне рассмотрев вопрос о целесообразности и правомерности наложения ареста на участки, где ведется строительство ЖК «Синергия Сити», учитывая аргументы представителей СГ «Синергия» по целевому назначению земельных участков, принял решение снять арест с земельных участков, чем признал законность строительства жилого комплекса «Синергия Сити».

По материалам НВ
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