0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 580 0

Экс-президента "Укрбуда" сняли с рейса в Лондон

Экс-президента "Укрбуда" сняли с рейса в Лондон

Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли рейса при попытке вылета из Украины 20 января.

Читайте также: Суд арестовал компании и землю застройщика Микитася

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

“При попытке вылета из Украины сняли с рейса народного депутата 8 созыва Максима Микитася”, – написал он.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.

По словам источника УП, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.

Согласно решению суда о мере пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. В то же время он должен был являться к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать о смене своего места жительства и/или работы.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.