Экс-президента "Укрбуда" сняли с рейса в Лондон

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Бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен, сняли рейса при попытке вылета из Украины 20 января.
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Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.
“При попытке вылета из Украины сняли с рейса народного депутата 8 созыва Максима Микитася”, – написал он.
Источники УП в правоохранительных органах подтвердили эту информацию. По словам собеседника, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Максим Грищук, но впоследствии отменил его.
По словам источника УП, Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон.
Согласно решению суда о мере пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. В то же время он должен был являться к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать о смене своего места жительства и/или работы.
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