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Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать

Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать

Евробляхи официально вне закона. С 1 января вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года) для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

При этом закон есть, но выполнять его полностью не будут – по крайне мере, так пообещали в правительстве. Накануне Нового года в Кабмине заявили, что полиция не тронет машины на еврономерах. Более того, правительство должно подать в парламент новый законопроект, который устроит собственников евроблях.

Однако до сих пор законопроекта нет. А владельцы евроблях заявляют, что полиция начала проверять их машины через общую с таможенниками базу нарушителей – пока что их не штрафуют.

Правоохранители начали проверять авто на иностранных номерах, жалуются водители евроблях. Проверяют в специальной базе по номеру автомобиля – это база обмена информацией с фискальной и таможенной службами. Если автомобиль находится в Украине с нарушением таможенных законов, то это отобразится в базе.

Когда авто на иностранных номерах пересекает границу, информация о номерах машины и ее собственнике передается в полицию. Правоохранители могут проверить авто по базе на нарушение правовых оснований нахождения автомобиля, поясняет юрист по таможенному праву Ольга Николаенко. Но штрафовать полицейские не имеют права.

“Протокол полицейские составлять не могут. Но они могут вызвать на место представителей таможни. Если проводятся рейды, то в группу по выявлению правонарушений могут входить работники таможни. Таможенники потом сами составляют протокол – полиция не имеет права штрафовать таких водителей”, – поясняет юрист.

Пока массовых проверок нет, а система только тестируется. Перед Новым годом в МВД заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах, пока Рада не примет изменения к закону. Такого компромисса достигли в правительстве с общественной организацией “АвтоЕвроСила”. Внести изменения в закон должны были сразу после новогодних праздников. Теперь же о сроках вообще не говорят.

Вместе с тем, новые штрафы и санкции уже действуют. При пересечении границы водителя евробляхи могут оштрафовать, а авто конфисковать.

Мои Fiнансы:

  • Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз “евроблях” до 31 декабря 2019 года.

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По материалам Сегодня
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