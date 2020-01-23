Полиция начала тестировать базу евроблях: будут ли штрафовать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Евробляхи официально вне закона. С 1 января вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы (в очередной раз отсроченные 19 декабря 2019 года) для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.
При этом закон есть, но выполнять его полностью не будут – по крайне мере, так пообещали в правительстве. Накануне Нового года в Кабмине заявили, что полиция не тронет машины на еврономерах. Более того, правительство должно подать в парламент новый законопроект, который устроит собственников евроблях.
Однако до сих пор законопроекта нет. А владельцы евроблях заявляют, что полиция начала проверять их машины через общую с таможенниками базу нарушителей – пока что их не штрафуют.
Правоохранители начали проверять авто на иностранных номерах, жалуются водители евроблях. Проверяют в специальной базе по номеру автомобиля – это база обмена информацией с фискальной и таможенной службами. Если автомобиль находится в Украине с нарушением таможенных законов, то это отобразится в базе.
Когда авто на иностранных номерах пересекает границу, информация о номерах машины и ее собственнике передается в полицию. Правоохранители могут проверить авто по базе на нарушение правовых оснований нахождения автомобиля, поясняет юрист по таможенному праву Ольга Николаенко. Но штрафовать полицейские не имеют права.
“Протокол полицейские составлять не могут. Но они могут вызвать на место представителей таможни. Если проводятся рейды, то в группу по выявлению правонарушений могут входить работники таможни. Таможенники потом сами составляют протокол – полиция не имеет права штрафовать таких водителей”, – поясняет юрист.
Пока массовых проверок нет, а система только тестируется. Перед Новым годом в МВД заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах, пока Рада не примет изменения к закону. Такого компромисса достигли в правительстве с общественной организацией “АвтоЕвроСила”. Внести изменения в закон должны были сразу после новогодних праздников. Теперь же о сроках вообще не говорят.
Вместе с тем, новые штрафы и санкции уже действуют. При пересечении границы водителя евробляхи могут оштрафовать, а авто конфисковать.
Кстати, если вам нужен кредит на авто, но вы хотите сэкономить свое время – воспользуйтесь специальным сервисом подбора кредитов от Finance.ua. Переходите по ссылке. Выбирайте удобный вариант.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 10930 9
Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцыВчера, 14:34 - 88277 9
К 2050 году в Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной — Минэкоэнерго6 ч. назад - 336 5
Для ветеранов труда увеличат требование по возрасту21 мин. назад - 98 1
Диагональ смартфонов за пять лет "выросла" на 20%Вчера, 02:23 - 202 1
Автомобили подорожают из-за нового налога: сколько заплатят украинцыВчера, 14:34 - 88277 9
Налоговая назвала случаи, когда годовая декларация не подаетсяВчера, 16:46 - 11913
Для автомобилей с ГБО введут специальный техосмотрВчера, 21:49 - 10930 9
В 2020 году начнутся продажи Renault Twingo Z.E. (фото)8 ч. назад - 5340
Готовы ли украинцы работать за зарплату "в конвертах" (инфографика)Вчера, 17:06 - 4538
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)Позавчера, 16:10 - 474
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 568
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 774
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3534
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1910