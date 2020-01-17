Бывшего адвоката Януковича назначили замглавы Госбюро расследований

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Бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.
Соответствующая информация появилась 20 января на сайте ГБР.
Указано, что еще днем 20 декабря в разделе Руководство была информация только о временно исполняющей обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.
Однако в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.
Имен Венедиктова не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов — заместитель главы ведомства.
Ранее появлялась информация о возможном назначении Бабикова в ГБР. Тогда общественная организация “Семьи Героев Небесной сотни” выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.
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