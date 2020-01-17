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Бывшего адвоката Януковича назначили замглавы Госбюро расследований

Бывшего адвоката Януковича назначили замглавы Госбюро расследований

Бывший адвокат беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Соответствующая информация появилась 20 января на сайте ГБР.

Указано, что еще днем 20 декабря в разделе Руководство была информация только о временно исполняющей обязанности директора Бюро Ирине Венедиктовой.

Однако в своем видеообращении она сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны.

Имен Венедиктова не назвала, но вечером на сайте появились Александр Бабиков, который стал первым заместителем директора ГБР, а также Александр Соколов — заместитель главы ведомства.

Ранее появлялась информация о возможном назначении Бабикова в ГБР. Тогда общественная организация “Семьи Героев Небесной сотни” выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.

По материалам Дело
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