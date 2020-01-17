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Экс-главу Интерпола приговорили в Китае к 13,5 годам заключения по обвинению в получении взяток

Экс-главу Интерпола приговорили в Китае к 13,5 годам заключения по обвинению в получении взяток

Бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя приговорили в Китае к 13,5 годам тюремного заключения по обвинению во взяточничестве. Также суд оштрафовал его на два миллиона юаней (290 тысяч долларов).

Об этом сообщает государственная китайская газета «Жэньминь жибао».

Ранее Хунвэй признался, что получал взятки на общую сумму 14 миллионов юаней (два миллиона долларов).

Мень Хунвэй возглавлял Интерпол с ноября 2016 года и до сентября 2018-го, когда его задержали в Китае. Он был первым гражданином Китая, которого избрали президентом Интерпола. До этого он почти 40 лет работал в китайской системе уголовного правосудия, в частности, был главой китайской Береговой охраны и заместителем министра по общественной безопасности.

В сентябре 2018 года жена Хунвэя, которая живет во Франции, сообщила, что ее муж пропал во время поездки в Китай. Тогда она заявляла, что не знает, жив ли он вообще. Через несколько дней Китай задержал Хунвэя по делу о коррупции.

По материалам hromadske.tv
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