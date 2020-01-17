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Из чего состоят международные резервы Украины (инфографика)

Из чего состоят международные резервы Украины (инфографика)

В НБУ сообщили, как выглядит структура международных резервов Украины, которые достигли семилетнего максимума и по состоянию на начало этого года составляли 25,3 млрд долл. США.

Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в FACEBOOK.

Структура международных резервов Украины:

  • 84% от объема резервов размещены в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА),
  • около 11% хранится в виде наличности, депозитов и средств на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках,
  • 4,8% – монетарное золото.

“Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, Национальный банк соблюдает три ключевых принципа: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в разные надежные инструменты (ценные бумаги с высоким рейтингом, монетарное золото и т.д.)”, – говорится сообщении НБУ.

Благодаря наращиванию Национальным банком международных резервов в последние годы, на сегодня их объем достаточен как для проведения текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержания ценовой стабильности.

По материалам Finance.UA
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