Из чего состоят международные резервы Украины (инфографика)

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В НБУ сообщили, как выглядит структура международных резервов Украины, которые достигли семилетнего максимума и по состоянию на начало этого года составляли 25,3 млрд долл. США.
Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в FACEBOOK.
Структура международных резервов Украины:
“Такая структура резервов полностью соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, Национальный банк соблюдает три ключевых принципа: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в разные надежные инструменты (ценные бумаги с высоким рейтингом, монетарное золото и т.д.)”, – говорится сообщении НБУ.
Благодаря наращиванию Национальным банком международных резервов в последние годы, на сегодня их объем достаточен как для проведения текущих платежей по государственному долгу в иностранной валюте, так и проведения валютных интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержания ценовой стабильности.
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