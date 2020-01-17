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Boeing ищет 10 миллиардов на покрытие убытков от вывода из эксплуатации 737 Max

Boeing ищет 10 миллиардов на покрытие убытков от вывода из эксплуатации 737 Max

Компания Boeing ведет переговоры с крупными американскими банками о получении кредита в размере 10 млрд долларов или больше, так как компания несет большие убытки из-за двух авиакатастроф Boeing 737 Max.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Переговоры ведутся с банками Merrill Lynch, Bank of America и J.P. Morgan.

Ранее компания уже получила 6 млрд долларов займа, выплатив 5,6 млрд в качестве компенсации разным авиакомпаниям, которые были вынуждены прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Федеральное авиационное управление США (FAA) и другие крупные органы управления полетами по всему миру, напоминает CNBC, прекратили эксплуатацию самолета после двух аварий, произошедших в течение шести месяцев. «Боинг» рассчитывал завершить изучение причин аварии и вернуть 737 Max в эксплуатацию до конца прошлого года. Однако FAA изучает вопрос, было ли известно работникам «Боинга» ранее о проблемах, которые, как считается, стали причиной аварий. FAA подозревает компанию в возможном сокрытии этой информации от органов управления полетами.

По материалам УКРИНФОРМ
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